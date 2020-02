Roemeense moordenaar die ex de keel oversneed wil straf in ons land uitzitten: “Omdat je dan sneller vrijkomt”

De Roemeense moordenaar Ludovic Zetocha wil terugkeren naar ons land. Zetocha, die in 2017 veroordeeld werd tot dertig jaar cel voor de moord op zijn ex-vriendin Dorina Stef (37), heeft volgens Roemeense media daarvoor een aanvraag ingediend. Daarin motiveerde hij dat het gevangenisregime in België makkelijker is en dat men al na de helft van de straf kan vrijkomen.

Ludovic Zetocha kon het in 2015 niet verkroppen dat zijn ex-vriendin Dorina Stef de relatie had stopgezet. Hij gaat in de nacht van 26 mei naar haar appartement in de Graaf van Hoornestraat op het Zuid ...