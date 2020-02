“Ze moesten mensen offeren zodat haar ouders naar de hemel konden gaan”

Gent - De 26-jarige S.C. die zondag meerdere mensen neerstak in Mariakerke en Gent blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer vandaag beslist. Er kwamen ook meer details over de feiten aan het licht. “Ze stuurde voor de feiten dat ze mensen moest opofferen, zodat haar biologische ouders naar de hemel zouden gaan”, zegt haar advocaat.

“Ze heeft hulp nodig, dat heeft ze zelf ook aangegeven”, zegt haar advocaat nadat de zaak voor de raadkamer kwam. De 26-jarige S.C., uit Haïti, die geadopteerd werd door een Gentse familie stak zondagmiddag in Mariakerke en Gent vier personen neer, waarna ze werd neergeschoten door de politie. Ze werd opgepakt en blijft voorlopig aangehouden, dat heeft de raadkamer vandaag beslist.

Mensen offeren

Dat de vrouw met psychische problemen kampt, is voor haar advocaat zeer duidelijk. “Ze is op sommige momenten zeer helder. Op andere momenten kan ze zeer vreemd uit de hoek komen. Zo begon ze spontaan luidop te lachen tijdens een gesprek met haar.” Ook bij de feiten zondag zijn er aanwijzingen van een mentale problematiek. “Ze stuurde juist voor de feiten nog een bericht. Ze moest mensen offeren zodat haar biologische ouders naar de hemel zouden gaan.”

Oranjeboomstraat

Er kwamen ook meer details aan het licht over de feiten zelf, waarom ze richting haar adoptiefamilie trok in de Oranjeboomstraat in Mariakerke die zondagmiddag. “Ze had een slechte relatie met haar adoptiemoeder, daarom trok ze richting hen”, aldus de advocaat. “Ze hoopte dat de moeder de deur zou openen, maar haar broer deed open. Daarom kreeg hij een messteek.” De 26-jarige broer verkeerde even in levensgevaar. Erna trok ze richting een vriendin die verderop woonde in de Korte Rijakkerstraat. “Die bleek niet thuis te zijn, dus belde ze aan bij de buren.” Daar stak ze een 37-jarige vrouw neer, die raakte zwaargewond. “Maar ze herinnert zich niks van die feiten.”

Schot gelost

“Erna besloot ze even te fietsen, om haar gedachten op orde te krijgen.” De politie was haar al op het spoor en kon haar onderscheppen op de Gentse Bevrijdingslaan waar ze nog twee personen neerstak. “Daar maakte ze de beslissing om uit het leven te stappen, ze wou neergeschoten worden door de politie”, zegt haar advocaat. De politie schoot S.C. in de hand waarna ze werd opgepakt. Vandaag verscheen ze voor de raadkamer die besliste om de aanhouding te verlengen. “Ze zit niet op haar plek in de gevangenis. Zij moet een psychiatrische behandeling krijgen”, besluit haar advocaat.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.