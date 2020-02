Laszlo Bölöni na amper vijf uur slaap: “Club is favoriet in bekerfinale, maar nu eerst Play-off 1 veiligstellen”

Amper twaalf uur nadat Laszlo Bölöni in Kortrijk de pers te woord stond, grepen we hem op de Bosuil opnieuw bij de kraag. Na zo’n deugddoende bekerzege mag dat wel.

Niet dat Bölöni kleine oogjes had, maar hij had toch niet veel geslapen. “Een uur of vijf”, zo zei de 66-jarige Roemeen. “Of we nog een feestje hebben gebouwd? Nee nee. Ik ben meteen naar huis gegaan – als een heel tevreden man – en heb nog wat gebabbeld met mijn vrouw. Niet zozeer over de match, eerder over religieuze zaken. Er wordt in onze familie iemand gedoopt, en… Ach, ja, maakt niet uit.” (glimlacht)

Bölöni kwam nog even terug op de fel bevochten 0-1-zege in het Guldensporenstadion. “We hebben afgezien, net zoals Club Brugge op Zulte Waregem heeft afgezien, maar ik denk wel dat we verdiend hebben gewonnen. Met dank ook aan de steun van de fans – het leek wel een thuismatch.”

Gano en Seck

Enkele spelers speelden zich ook in de picture. Zo ontgoochelde Gano allerminst – hij deed het prima als vervanger van Mbokani. En wat gezegd van de ingevallen Seck, die zich voor het schot van Derijck smeet en zo de 1-1 en verlengingen voorkwam. “Zinho heeft me inderdaad in positieve zin verrast, ik hoop dat hij die lijn kan doortrekken. Hetzelfde geldt voor Seck. Dit was voor hem de ideale match om in te vallen, ik zou graag hebben dat hij dit vaker toont.”

“Zinho heeft me in positieve zin verrast” Foto: BELGA

Misschien zondag al, want Hoedt is onzeker met een dikke enkel, die nog nader moet worden onderzocht.

Over naar de orde van de dag, wil Bölöni ook benadrukken. “We willen nu zo snel mogelijk die deelname aan Play-off 1 veiligstellen. De match tegen Genk wordt een hele zware, maar we hebben nu wel het nodige vertrouwen getankt. Hopelijk de spelers die naast de ploeg vielen óók. Zij moeten de juiste conclusies trekken.”

Cruijff en Jardel

Nu, er mag dan een topaffiche aankomen, de fans zijn maar over één ding bezig, die bekerfinale op de Heizel. Hoe schat Bölöni die in? “Luister, Club Brugge is favoriet – het is dit seizoen de beste ploeg in België. We gaan opnieuw voor een mirakel moeten zorgen. Maar we gaan er alles aan doen om ‘le premier’ te zijn, om de eerste te zijn – zoals Johan Cruijff ooit zei. En om het met de woorden van Mario Jardel te zeggen: alles is mogelijk.”

Fun fact: Jardel, de voormalige Braziliaanse goalgetter, was ook degene die Bölöni zijn enige bekerwinst als trainer bezorgde. Met Sporting Lissabon versloeg hij in mei 2002 Leixões en won hij de Taça de Portugal. Hij staat nu op 90 minuten van zijn tweede winst én van de Europa League-poules. “Oui, je sais.”