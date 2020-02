Hallucinante cijfers: L’Equipe maakt toplonen in Frankrijk en andere grote landen bekend, vraagteken bij Thomas Meunier

De Franse sportkrant L’Equipe wijdt vrijdag heel wat pagina’s aan de salarissen van de spelers in de Ligue 1. Ook de grootverdieners in andere toplanden komen aan bod.

Het mag geen verrassing zijn dat de mannen van Paris Saint-Germain de lijst met de dertig best verdienende voetballers in Frankrijk overspoelen. De volledige top elf is voor de landskampioen. Op plek twaalf vinden we Wissam Ben Yedder van AS Monaco als ‘the best of the rest’.

Nummer één is… Neymar. Hoe kan het ook anders? De Braziliaan verdient bruto 3 miljoen euro per maand in Parijs. Dat is twee miljoen meer dan Kylian Mbappé (1,9mil) en de helft meer dan Thiago Silva (1,5mil). Daarna volgen Edinson Cavani (1,3mil), Marquinhos/Marco Verratti (1,2mil), Angel Di Maria (1,1mil) en Keylor Navas (1mil). Het gemiddelde maandloon bij PSG bedraagt 820.000 euro, maar daar zit Thomas Meunier ver onder. De Rode Duivel haalt namelijk de top dertig - met 17 PSG-spelers - niet en nummer dertig Valère Germain (Marseille) zit aan 330.000 euro. Maar wat het maandloon van Meunier dan is, dat blijft een vraagteken.

Foto: L’Equipe

De Belgen

L’Equipe maakte per club een top tien. Zo komen we te weten dat Jason Denayer 270.000 euro per maand krijgt bij Olympique Lyon. Daarmee moet hij vijf ploegmaats laten voorgaan, waaronder Memphis Depay. De Nederlandse aanvaller strijkt maandelijks 420.000 euro op. Opvallend is dat doelman Anthony Lopes de nummer twee is bij Lyon met 420.000 euro.

Lyon is met een gemiddeld maandsalaris van 180.000 euro de vierde beste betalende club in de Ligue 1. Naast PSG geven ook Monaco (220.000 euro) en Marseille (212.000 euro) meer uit aan spelerslonen. Bij de ex-club van Michy Batshuayi leidt Kevin Strootman de dans met 550.000 euro, voor Dimitri Payet met 500.000 euro. Bij het verrassende Rennes - nummer drie in de stand - krijgt het 17-jarige toptalent Eduardo Camavinga 90.000 euro per maand.

Sels (links) en Mitrovic. Foto: AFP

Matz Sels is dan weer de topverdiener bij Strasbourg. De doelman krijgt 90.000 euro bij zijn club. Stefan Mitrovic (ex-AA Gent) is nummer drie met 80.000 euro. Thomas Foket zit bij Reims bij de ploeg met laagste gemiddelde lonen, namelijk 24.107 euro. De ex-Gentspeler is wel een van de vier topverdieners met 60.000 euro per maand. Bij Nantes zitten Renaud Emond en Anthony Limbombe aan 75.000 euro, waarmee ze net de top tien halen. Dennis Appiah (ex-Anderlecht) krijgt 5.000 euro meer. Cristian Benavente (ex-Charleroi), Kalifa Coulibaly en Moses Simon (beiden ex-Gent) krijgen respectievelijk 100.000, 125.000 en 150.000 euro. Nog een oude bekende, Youcef Atal (ex-KV Kortrijk), zit aan 150.000 euro bij Nice.

Buitenland

L’Equipe wierp ook een blik op de vier grootste competities ter wereld. In Spanje springt Lionel Messi er natuurlijk met een brutomaandloon van 8,3 miljoen euro. Eden Hazard past samen met Gareth Bale net in de top vijf met eentje van 2,5 miljoen. Daarmee verdient hij 1,1 miljoen minder dan Atlético-trainer Diego Simeone. Ook Antoine Griezmann en Luis Suarez (beiden 2,9 miljoen) verdienen meer in La Liga.

Over naar Italië. Daar staat Cristiano Ronaldo aan kop met een maandsalaris van 4,5 miljoen. Daarna komen Juventus-ploegmaats Gonzalo Higuain (1,1 miljoen), Paulo Dybala (1,1miljoen) en Matthijs de Ligt (1 miljoen). Nummer vijf is Romelu Lukaku, die per maand net geen miljoen verdiend bij Inter. In Engeland gaat Man United-doelman David De Gea aan kop met 1,8 miljoen. Dat is net meer dan Mesut Özil én Kevin De Bruyne (beiden 1,6 miljoen). Dan komen Raheem Sterling en Paul Pogba met een maandloon van 1,4 miljoen. In Duitsland zijn de grootverdieners Bayern-speler Robert Lewandowski en Philippe Coutinho met 1,7 miljoen.