Chinese wetenschappers duiden met uitsterven bedreigd schubdier aan als bron van coronavirus

Het schubdier, een klein zoogdier dat met uitsterven wordt bedreigd, kan het dier zijn dat het nieuwe coronavirus heeft overgedragen op de mens. Dat hebben wetenschappers van de Chinese landbouwuniversiteit vrijdag gezegd. In een mededeling duiden de onderzoekers het schubdier aan als een “mogelijke tussengastheer” die de overdracht van het virus mogelijk heeft gemaakt.

Een dier dat een virus draagt zonder ziek te zijn kan dat overbrengen op andere soorten, en wordt een “besmettingsbron” genoemd. In het geval van het coronavirus gaat het met zekerheid om de vleermuis. Volgens een recente studie komen de genomen van het coronavirus voor 96 procent overeen met het virus dat circuleert bij vleermuizen. Het virus van de vleermuis kan zich echter niet vastzetten op menselijke receptoren. Dat moet via een andere soort, een tussengastheer, zijn gebeurd.

De Chinese wetenschappers testten meer dan 1.000 stalen van wilde dieren, en stelden vast dat de genomen van de virussequenties van schubdieren voor 99 procent identiek zijn aan die van patiënten met het coronavirus.

Voor Chinezen en Vietnamezen is het vlees van het schubdier een delicatesse. De schubben, botten en organen van het dier worden dan weer gebruikt in de traditionele Aziatische geneeskunde. Foto: Geertje De Waegeneer

Wereldwijd tekort aan beschermingsmateriaal

Er is intussen ook een wereldwijd tekort aan mondmaskers en ander beschermingsmateriaal tegen het nieuwe coronavirus. Daarvoor heeft de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie vrijdag in Genève gewaarschuwd. Tedros Adhanom Ghebreyesus zei dat hij met verantwoordelijken van de bevoorradingsketen zou praten in een poging de ‘bottlenecks’ in de productie op te lossen.

De Chinese regering erkende begin deze week dat ze dringend mondmaskers nodig heeft om het hoofd te bieden aan de epidemie van de mysterieuze longziekte. De WHO kondigde al aan dat ze maskers, handschoenen, beschermende kledij, beademingstoestellen en kits om het virus op te sporen zal sturen naar landen die om hulp vragen.