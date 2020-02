Fastfoodketen denkt aan singles op Valentijn: een hamburger voor wie foto van ex weggooit

Valentijnsdag staat voor de deur, dus maken de romantici onder u zich al op voor een groot romantisch gebaar. Maar de Amerikaanse fastfoodketen Burger King denkt ook aan de singles onder ons.

Naar aanleiding van de release van de film ‘Birds of Prey’, waarin het hoofdpersonage Harley Quinn de breuk met haar vriendje Joker moet verwerken, krijgen singles in New York, Los Angeles, San Francisco en Boston een gratis hamburger in de restaurants van de keten. De enige voorwaarde: een foto van je ex meebrengen en weggooien. Omdat Valentijn niet enkel voor gelukkige koppels moet zijn!