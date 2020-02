Klimaatspijbelaars hervatten hun acties in Brussel, maar grootouders grijpen de macht

Brussel - Na een adempauze zijn de klimaatspijbelaars van Youth for Climate vrijdagmiddag opnieuw neergestreken in de straten van Brussel. Met een mars van Brussel-Centraal naar Brussel-Zuid vragen ze aandacht voor de problematische toestand van de oceanen door klimaatverandering. Maar na de expliciete veroordeling door minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is het wel uitkijken naar het aantal jongeren. Een eerste telling van de politie houdt het op 1.000 deelnemers.

Voor Youth for Climate was het de eerste klimaatmars sinds de organisatie besliste om specifieker rond bepaalde thema’s te gaan werken. De klimaatspijbelaars vertrokken rond 14 uur aan het Europakruispunt aan Brussel-Centraal, vandaaruit gaat het naar Brussel-Zuid.

Het geplande parcours van de klimaatbetoging. Foto: ssg

“Het blijft een vrij klassieke mars: we zullen nog altijd met zo veel mogelijk jongeren op straat komen, er zullen megafoons zijn, en we zullen muziek afspelen. Maar er zijn ook nieuwe dingen: er komt een percussiegroep trommelen, er zijn enkele randevenementen, en Greenpeace zal met smeltende ijspinguïns meelopen”, vertelt Lola Segers van Youth for Climate.

IJspinguins

“Onze ijspinguïns staan symbool voor het ijs op Antarctica. Dat is aan het smelten en de kolonies hebben het er steeds moeilijker. We zijn gisteren ook met de pinguïns naar het parlement getrokken om de noodtoestand te vragen. Die uitstap hebben zo overleefd. Vandaag zal het moeilijk worden”, klinkt het bij Greenpeace.

Foto: ssg

Grootouders

Na de expliciete veroordeling door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is het wel uitkijken naar het aantal scholieren dat zou spijbelen om te komen betogen. En het moet gezegd: ditmaal lijken de oudere betogers alvast aanzienlijk talrijker aanwezig dan de jongeren.

Met dank aan de steun van Grootouders voor het Klimaat, natuurlijk. “De echte spijbelaars zijn voor ons de Vlaamse ministers. Zij slaan de waarschuwingen van de klimaatwetenschappers in de wind”, aldus de grootouders.

Boegbeelden Anuna De Wever en Adélaïde Charlier lopen ook mee in de klimaatmars. De meisjes zijn terug na een maandenlange trip in Latijns-Amerika, al zetten ze nu wel een stap terug uit YFC aangezien ze stage lopen bij de Europese fractie van groenen. Doordat Anuna en Adélaïde afstand nemen, wil YFC de beweging breder trekken en niet enkel op één persoon focussen. Meerdere klimaatjongeren krijgen zo een stem.

“We staan volledig achter hun stage en hopen zo de jongeren dichter bij de beleidsmakers te brengen en omgekeerd ook onze boodschap beter tot bij de beleidsmakers te krijgen. We komen nu al meer dan een jaar op straat en er is niets veranderd”, vertelt Lola Segers, een van de nieuwe woordvoerders van YFC.