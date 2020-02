Zonnepaneel op plat dak begint te branden: woning gevrijwaard

Koekelare - In de Pottebezemstraat in Koekelare is vanmiddag rond 13 uur brand ontstaan in een nieuwbouwwoning. Toen een voorbijganger passeerde merkte hij op dat een van de zonnepanelen op het dak in lichterlaaie stond. Hij verwittigde meteen de hulpdiensten. Toen de brandweer ter plaatse kwam sloegen de vlammen al door de zonnepanelen.

“Toen wij ter plaatse waren er vlammen te zien op het dak”, zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. “We zijn meteen met een blussing gestart. Het bleek dat een van de zonnepanelen te kampen kreeg met een kortsluiting en daardoor vuur vatte. In het geheel van de zonnepanelen zit veel spanning op met omvormers voor gelijkstroom en wisselstroom. Als een van de onderdelen te warm krijgt kan oververhitting ontstaan en uiteindelijk kortsluiting en brand. Hier gaat het om zonnepanelen op het plat dak.

Door het vuur begon de roofing te branden en dat nam uitbreiding naar de isolatie die ook begon te branden in de spouw. We konden het vuur echter snel onder controle krijgen waardoor de schade beperk bleef. Enkel aan de buitenkant van de woning is er schade. Er zit geen gat in het dak en binnen is er ook geen water- of rookschade.” Tijdens de bluswerken kwamen de bewoners, een jong koppel, thuis. Zij kregen meteen uitleg over de brand zelf maar kunnen dus gelukkig thuis blijven wonen. De smalle Pottebezemstraat was door de interventie afgesloten.