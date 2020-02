Personeel “verbijsterd” door aangekondigde herstructurering bij farmareus GSK, maar voorlopig geen acties gepland

Het personeel bij farmareus GSK reageert “verbijsterd” op de omvang van de herstructurering die het bedrijf deze week bekendmaakte. Dat zeggen de vakbonden. Acties of werkonderbrekingen zijn alsnog niet gepland.

GSK maakte woensdag de intentie bekend in zijn Waalse vestigingen 720 banen te schrappen en 215 tijdelijke contracten niet te verlengen. Vrijdag vinden personeelsvergaderingen plaats bij GSK, in Waver en Rixensart. De bonden informeren het personeel over het geplande overleg met de directie.

Volgens Michel De Bondt van de christelijke vakbond is het personeel verbijsterd over de omvang van de aangekondigde herstructurering. Er wordt ook gevreesd voor een tweede golf ontslagen de volgende jaren.

De werknemers plannen geen acties in afwachting van een geplande ondernemingsraad maandag. “Indien de directie zich niet respectvol gedraagt tegenover het personeel, zullen we zien hoe ons te organiseren”, aldus nog de vakbondsman.