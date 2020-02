Franse en Britse autoriteiten redden 43 migranten op zee

Zo’n 43 migranten die Groot-Brittannië probeerden te bereiken met bootjes, zijn in de nacht van donderdag op vrijdag gered door de Britse en Franse autoriteiten.

De Franse autoriteiten kregen vrijdagochtend om 4 uur melding van een boot in moeilijkheden, die daarna door een helikopter van de Franse marine werd aangetroffen voor de kust van Pas-de-Calais. De elf migranten aan boord werden om 7.30 uur van de lekkende boot gehaald en naar Calais gebracht. Het ging om acht mannen en drie vrouwen van Iraanse, Afghaanse en Eritrese afkomst.

Twee van hen hadden verzorging nodig, de anderen werden volgens de maritieme prefectuur van het Kanaal en de Noordzee aan de grenspolitie overgedragen. Ook de Britse autoriteiten redden 32 migranten die vanuit Frankrijk vertrokken waren, en zich in Engelse wateren bevonden.

Sinds eind 2018 is het aantal migranten dat de gevaarlijke oversteek naar het Verenigd Koninkrijk waagt toegenomen. Vorig jaar werden 2.758 mensen die het Kanaal probeerden over te steken onderschept. Volgens de Franse kustwacht is dat vier keer meer dan in 2018.