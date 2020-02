Ben Wertoy schuldig aan moord op kapster Julie

Boutersem - Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven is Ben Wertoy vrijdag schuldig bevonden voor de moord op Julie Quintens. “Ik heb nooit kwade bedoelingen gehad”, waren de laatste woorden van de beschuldigde. Hij riskeert nu een levenslange celstraf.

Ben Wertoy (27) is schuldig aan de moord op Julie Quintens in haar woning in Tienen op 27 april 2018. De 24-jarige kapster kwam om het leven door wurging. Dader en slachtoffer waren buren tijdens hun jeugdjaren in Boutersem.

De beschuldigde betuigde in zijn laatste woord zijn spijt aan de nabestaanden van het slachtoffer. “Ik heb nooit kwade bedoelingen gehad toen ik eerst Eefje Claesen en nadien Julie Quintens opzocht. Ik heb veel spijt”, zei hij.

Wertoy verwachtte zich naar eigen zeggen aan het ergste. “Ik had geen controle over mezelf op het moment van de feiten, maar ik heb het wel gedaan en draag de schuld voor mijn daden. Ik voel me verantwoordelijk.”

