Pure chaos in Hongkongse supermarkten na uitbraak coronavirus

Het coronavirus heeft de wereld in z’n greep. Steeds meer landen besluiten om grenzen met China te sluiten en reizigers uit het land in quarantaine te plaatsen. Sinds er ook in Hongkong een dode is gevallen, afgelopen dinsdag, loopt het in de stad storm voor allerlei basisproducten.

Verschillende mensen vrezen namelijk dat de stad volledig in quarantaine zal geplaatst worden en nemen dus hun voorzorgen. De supermarkten worden overspoeld door angstige bewoners. Via briefjes wordt er vriendelijk verzocht niet te veel mee te nemen van basisproducten zoals rijst, bleekmiddel of zeep.

De angst dat de uitbraak zou verspreiden, is dan ook groot. In China zijn intussen al zeker 24.000 besmettingen geteld en zo’n 490 mensen gestorven.

