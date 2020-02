Revelatie Mirandés treft in halve finales van de Copa del Rey het Real Sociedad van Adnan Januzaj

Revelatie Mirandés neemt het in de halve finales van de Copa del Rey op tegen Real Sociedad. Dat is het resultaat van de loting van vrijdag. In de andere halve eindstrijd kijken Athletic Bilbao en Granada mekaar in de ogen.

Tweedeklasser Mirandés maakte eerder in het bekertoernooi indruk met winst tegen Celta de Vigo en Sevilla, en verraste in de kwartfinales opnieuw. Ditmaal ging Villarreal met 4-2 voor de bijl. Maar ook Real Sociedad zorgde in de kwartfinales voor een stevige stunt. Adnan Januzaj en co schakelden na een doelpuntenfestijn Real Madrid op eigen veld uit met 3-4.

Met Athletic Bilbao en Granada treffen in de andere halve finales twee teams elkaar die zich eveneens in de kwartfinales lieten opmerken. Granada wipte titelverdediger Valencia (2-1), terwijl Athletic een einde maakte aan het toernooi van Barcelona (1-0).

De heenwedstrijden van de halve finales staan op 12 februari op de planning, de returns volgen 4 maart. De finale is voor 18 april in het stadion La Cartuja in Sevilla.