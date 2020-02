Philippe Clement over de gouden regel tussen hem en Michel Preud’homme voor topper: “Het blijft altijd speciaal”

In aanloop naar de topper op Standard kon Philippe Clement niet rond het item van de dag: Club Brugge speelt de bekerfinale tegen aartsrivaal Antwerp. Volgens Laszlo Bölöni zal zijn ploeg een mirakel nodig hebben, maar in Brugge houden ze de druk af. “Laszlo nestelt zich graag in de rol van underdog”, grijnsde de trainer van blauw-zwart.

“Of de tegenstander nu Antwerp of Kortrijk was: het zijn beide prachtige affiches”, klonk het. “Donderdagavond bleek dat het ook makkelijk Kortrijk kon zijn. Het lag zo dicht bij elkaar. Elke finale is prachtig, en dat heb ik ook gezegd tegen mijn spelers. Ik heb hen gevraagd hoeveel jongens er nu al een bekerfinale gespeeld hebben. Dat waren er bitter weinig. En dat in een kern met spelers à la Vormer en Vanaken, die toch al een lange carrière achter zich hebben. Maar ook zij kunnen hun finales op één hand tellen. We hebben onze doelen gesteld (de dubbel, nvdr.) maar we zitten er nog heel ver van. Tot dan beginnen we elke match zo ambitieus mogelijk.”

Dat geldt ook voor komende zondag. Standard blijkt de laatste jaren niet de meest geliefkoosde verplaatsing van Club. Het is ondertussen al meer dan drie jaar geleden dat blauw-zwart er nog eens kon winnen.

“Ik heb gemerkt dat een gelijkspel niet meer volstaat”

“Is dat zo?”, vroeg Clement zich af. “Daar ben ik niet mee bezig. Ik ben niet de man van het halfleeg glas. Wij proberen onze lat zo hoog mogelijk te leggen en altijd te winnen. Dat doen jullie trouwens ook: ik heb gemerkt dat een gelijkspel tijdens een moeilijke uitwedstrijd soms niet meer volstaat (grijnst). Het kan goed zijn dat ik na zondag tevreden zal zijn met een punt. Het veld ligt zwaar en er wordt een zware stormwind voorspeld. Dat zijn specifieke omstandigheden waar ik mijn jongens moet op voorbereiden en waardoor we misschien ons voetbal niet kunnen spelen. We gaan ons moeten aanpassen, maar onze ploeg gaat keihard strijden voor die zege.”

In de optiek dat vloeiend combinatievoetbal waarschijnlijk moeilijk wordt, is een basisplaats voor Krmencik logisch. Tijdens zijn tweede wedstrijd was hij op Waregem al beslissend. “Hij is de taal nog niet machtig en had amper drie keer meegetraind, maar toch was hij al beslissend. Die goal tegen Essevee was 90 procent van hem.”

Gouden regel

Zondag staat Clement nog eens tegenover Michel Preud’homme, de man met wie hij een beker en een titel won bij Club Brugge. Opvallend: er bestaat een gouden regel tussen de twee. “De week voor de match hebben we geen contact”, geeft Clement toe. “Anders gebeurt dat wel nog eens. Het blijft altijd speciaal om tegen hem te spelen. Ik heb vier fantastische jaren met hem meegemaakt en hij zegt dat hij ook tevreden was over die periode. Tegen Michel spelen is als spelen tegen een club waar je hebt gewerkt. Of ik nog iets kan leren van hem? Dat kan ik van iedereen.”