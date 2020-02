Belfius verhoogt tarieven, behalve voor wie ouder dan 69 is

Overheidsbank Belfius trekt vanaf april een aantal banktarieven op. Senioren zijn evenwel vrijgesteld van de hogere tarieven. Dat bevestigt de bank vrijdag. Test-Aankoop is niet te spreken over de plannen.

Zo verhogen de tarieven voor manuele overschrijvingen en de portkosten voor rekeninguittreksels. Klanten van 70 jaar en ouder betalen de verhogingen niet.

Belfius is niet de eerste bank die de tarieven voor bepaalde bankdiensten verhoogt. Eerder maakte onder meer BNP Paribas Fortis al een verhoging bekend voor onder meer papieren overschrijvingen.

Nieuwe vorm van discriminatie

Consumentenorganisatie Test Aankoop reageert onthutst op het nieuws. “Parallel aan de vermindering van het aantal filialen en bankautomaten, is er een nieuwe vorm van discriminatie ontstaan in verband met de digitalisering van de bankdiensten. Alle middelen worden gebruikt om klanten ervan te weerhouden zogenaamde manuele handelingen uit te voeren of te laten uitvoeren”, klinkt het. “De problematiek is al geruime tijd aan de gang en nu recent kondigt Belfius op 1 april een duidelijke verhoging aan van de kosten van de meeste van zijn rekeningen en de geldopnames met geldautomaten (bijna al zijn klanten, al dan niet digitaal, zullen worden getroffen), evenals van de prijs van papieren overschrijvingen, die zal stijgen van 1,25 tot 2 euro. Voor Test Aankoop is dit des te schokkender omdat de bank een publiek profiel heeft en aanzienlijke dividenden blijft uitkeren aan haar hoofdaandeelhouder, de Belgische Staat. Test Aankoop vraagt aan minister Muylle het nodige te doen de maatregel in te trekken.”