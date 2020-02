Ze moeten zijn leven beschermen, maar dat wil niet zeggen dat ze gratis mogen overnachten: leden Secret Service moeten tot 600 euro per nacht betalen

Het bedrijf van Donald Trump rekent leden van de Secret Service, die instaan voor de bescherming van de president, tot 650 dollar (ongeveer 600 euro) per nacht aan als ze verblijven in een van de eigendommen van de president. Dat meldt de Amerikaanse krant The Washington post.

Donald Trump heeft een ongeziene - en tot nu toe grotendeels verborgen - zakenrelatie met zijn eigen regering, zo heeft The Washington post onthuld op basis van federale documenten die de krant kon inkijken. Het bedrijf van Trump heeft altijd beweerd dat ze “minimale vergoedingen” aanrekent voor het verblijf van de Secret Service-leden die instaan voor de bescherming van de president.

Die “minimale” vergoedingen blijken nu toch niet zo minimaal te zijn. Als Trump een van zijn luxeclubs in Florida (Mar-a-Lago) of New Jersey (Bedminster) bezoekt, moeten de leden van de Secret Service honderden dollars per nacht betalen om er samen met de president te mogen verblijven. Wat ze verplicht moeten doen. Voor een verblijf in Mar-a-Lago ging het in 2017 om bedragen tot 650 dollar per nacht, en dat voor tientallen nachten in totaal. Nog tientallen andere keren werd bijna 400 dollar aangerekend. Waarom er een verschil was, is niet duidelijk.

In de Trump National Golf Club in Bedminster werd de Secret Service tot 17.000 dollar per maand aangerekend om een huisje (met drie slaapkamers) op het domein te huren. Het gaat om een ongewoon hoge prijs voor huizen in dat gebied. Het bedrijf van Trump rekende zelfs kosten aan voor dagen wanneer de president er niet was.

De Secret Service moet dat bedrag natuurlijk niet zelf ophoesten, de rekening wordt doorgespeeld aan de Amerikaanse belastingbetaler. Het Witte Huis weigerde voorlopig alle commentaar.