Overleden ‘Popeye’ vermoordde 300 mensen voor Pablo Escobar: “Alleen van die zwangere vrouwen heb ik spijt”

Dat hij ongewild ook zwangere vrouwen heeft vermoord, daarvan lag Jhon Jairo Velásquez (57) soms wakker. Maar niet van al die politici en politiemensen die hij omlegde. Zelfs niet van de moord op zijn eigen minnares. “Als Pablo zei: dood, dan doodde ik.” Velásquez, alias Popeye, vermoordde naar schatting 300 mensen in opdracht van de Colombiaanse drugskoning Pablo Escobar. Hij is donderdag in de gevangenis aan kanker overleden.