Thomas Meunier heeft geen schrik van Dortmund-revelatie Erling Haaland: “Ik ken hem niet”

Op 18 februari is de Champions League er weer. Eén van de affiches om naar uit te kijken is de clash tussen PSG en Borussia Dortmund. Het zal de taak van onder meer Thomas Meunier zijn om ervoor te zeggen dat tienersensaties Jadon Sancho en Erling Haaland aan banden worden gelegd. Al heeft de Rode Duivel weinig schrik.

Haaland werd in januari door Dortmund weggeplukt bij Red Bull Salzburg en zijn start in Duitsland was verschroeiend. De Noorse spits scoorde in zijn eerste vier optredens, waarvan drie invalbeurten, maar liefst acht doelpunt en gaf ook nog een assist. Maar schrik jaagt hij onze landgenoot Meunier niet aan. “Ik ken hem niet”, citeerde Daily Mail de flankverdediger. “Zijn statistieken zijn uitstekend, en benadrukken dat Dortmund vlot scoort. Maar het is ook een ploeg die veel goals slikt. We kunnen iedereen verslaan. Het is aan ons om de kwalificatie af te dwingen.”

Naast Haaland verkeert ook Sancho in bloedvorm. De 19-jarige Britse flankaanvaller liet al 15 doelpunten en 16 assists noteren in 28 officiële duels dit seizoen. PSG heeft met Neymar, Mbappé, Icardi, Cavani en Di Maria ook wel een voorhoede om u tegen te zeggen.