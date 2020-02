Ben Wertoy schuldig aan moord op Julie Quintens: genekt door gelnagels en passage bij eerdere vrouw

Leuven / Tienen / Boutersem -

“Beschuldigde Ben Wertoy (27) heeft zijn daad weloverwogen beraamd en in voldoende stabiele toestand uitgevoerd. Hij is schuldig aan de moord op Julie Quintens (24), gepleegd op 27 april 2018.” Het openbaar ministerie spreekt van “een tijdbom, gewikkeld in een schapenvacht. Hij ging ontploffen, maar niemand wist wanneer.” Later vandaag volgt de strafmaat: Wertoy riskeert hij 28 jaar cel.