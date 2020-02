Nieuw verkeerslicht voor fietsers op tiental plaatsen in Vlaanderen

Het nieuwe verkeerslicht voor fietsers, een licht dat knippert wanneer fietsers rechtsaf of rechtdoor door het rode of oranje verkeerslicht mogen fietsen, zal de komende maanden op een tiental bijkomende plaatsen worden geïnstalleerd.

Momenteel heeft enkel Brugge al zo’n verkeerslicht. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) op een schriftelijke vraag van CD&V-Parlementslid Martine Fournier.

Sinds mei 2019 is er een nieuw type verkeerslicht voor fietsers toegelaten. Onder een bestaand driekleurig licht wordt een vierde licht toegevoegd met een fietslogo en een pijltje. Dit licht knippert oranje wanneer fietsers rechtsaf of rechtdoor door het rode (of oranje) verkeerslicht mogen fietsen. Momenteel staat er enkel in Brugge zo’n verkeerslicht.

Volgens minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zal het verkeerslicht de komende maanden verder worden uitgerold. Zo zal het verkeerslicht de komende tijd opduiken op kruispunten in Anzegem, Lievegem, Bierbeek, Meise, Knokke-Heist, Kortrijk, Geraardsbergen, Oostkamp en Blankenberge.