“Monster van Vilvoorde” krijgt 18 jaar cel: “Papa is een lafaard. Hij slaat enkel vrouwen en kinderen, nooit mannen”

Vilvoorde -

Achttien jaar cel krijgt het “Monster Van Vilvoorde”. “Mike M. (35) ging zich vijftien jaar te buiten aan de meest onmenselijke mishandelingen van elke vrouw of meisje die zijn pad kruiste”, aldus de rechter. Na het vonnis vlogen zijn dochter en haar moeder mekaar in de armen. “Het slechte deel van ons leven is eindelijk achter de rug.”