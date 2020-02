Verenigd Koninkrijk in de ban van gruwelijke zaak: vader vermoordt vriendin (37), verkracht en doodt haar dochter (15) en doodt chihuahua

In het Verenigd Koninkrijk wordt tijdens de behandeling van een dubbele moordzaak duidelijk hoe gruwelijk de daden precies waren. Russell Steele doodde in Newry, een gemeente in Noord-Ierland, zijn vriendin Giselle Marimon-Herrera (37), en verkrachtte en doodde haar 15-jarige dochter Allison. Ook het hondje van het gezin moest eraan geloven: de man vermoordde de chihuahua.

De feiten schokten het Verenigd Koninkrijk: op 7 maart werd het hele gezin dood teruggevonden in hun woonst in Noord-Ierland. Russell Steele had zichzelf opgehangen nadat hij de gruwelijke feiten had gepleegd op zijn gezin. Volgens de lijkschouwer was “het één van de gruwelijkste crime scenes die hij ooit gezien had. Steele had z’n vriendin gewurgd en gestikt en had daarna de dochter van zijn vriendin verkracht en op dezelfde manier om het leven gebracht. “Ze waren allebei releatief klein en hadden geen schijn van een kans bij een aanval van Steele”, zei de lijkschouwer. “Hij handelde alleen, en om een reden die we niet kennen. Het ging om een impulsieve daad, van een man met een geschiedenis van agressie en geweld.” De man had al een strafblad en had een celstraf van acht maanden uitgezeten.

Russell Steele. Foto: Facebook

Ook de zus van de vrouw, Paola Marimon-Herrera, had een verklaring voorbereid, die op de zitting werd voorgelezen. Ze beschreef hoe haar zus, van Portugese origine, scheidde van haar man en verhuisde naar Noord-Ierland in 2016. Haar dochter volgde in 2017. Ze vertelde ook dat ze het gevoel had dat Russell Steele de vrouw controleerde en dat ze eerder al de relatie had willen beëindigen. Uit berichtjes die op gsm’s teruggevonden werd, blijkt dat de twee inderdaad ruzie hadden en dat Giselle via sms de relatie had proberen te beëindigen.

Gescheurde vrouwenslip

Onderzoek van een laptop wees dan weer uit dat Steele had gezocht naar welke dosissen paracetamol dodelijk waren. Volgens speurders duidt dat erop dat Steele eerst wou vluchten, maar zich bedacht en uiteindelijk zelfmoord pleegde. Steele had ook twee paspoorten, een telefoon en een gescheurde vrouwenslip - achteraf bleek dat die van z’n vriendin was - op zak. De man had ook de telefoons van zijn vriendin en haar dochter volledig gewist.

Op de zitting werd ook een getuigenis van de ex van Russell Steele voorgelezen. Ze zei dat ze hem had leren kennen toen hij nog een heroïneverslaving had. Ze waren in totaal 17 jaar getrouwd en hadden samen twee kinderen. De relatie eindigde definitief toen de vrouw ontdekte dat Steele een affaire had met Giselle.