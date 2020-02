Prangende vraag voor AA Gent-Anderlecht: speelt Vincent Kompany of niet?

Een cruciale vraag voor de topper AA Gent - Anderlecht vanavond is: speelt Vincent Kompany of niet. De speler-manager zit niet in de selectie nadat hij quasi de hele week niet trainde. Dat betekent echter niet noodzakelijk dat hij straks niet op het terrein zal staan in de Ghelamco Arena. Dit seizoen gebeurde het al eerder dat Vince The Prince niet in de selectie zat en daarna toch gewoon in de basis stond. Denk maar aan de wedstrijd op KV Oostende. Het is dus nog even afwachten.