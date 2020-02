OVERZICHT. Vlaanderen bereidt zich voor op storm Ciara, parken en kermissen gaan dicht

Vlaanderen bereidt zich voor op storm Ciara: gemeenten sluiten parken en hier en daar worden evenementen uitgesteld. Ook zouden enkele scholen die in of nabij een park liggen maandag gesloten blijven. Een overzicht:

Antwerpen sluit parken, Valentijnrun uitgesteld

Op het grondgebied van de stad Antwerpen blijven zondagochtend alle parken en groendomeinen dicht, inclusief het provinciale Rivierenhof. Ook de Valentijnrun in het Rivierenhof wordt een week uitgesteld, naar zondag 16 februari.

De sluiting betekent ook een toegangsverbod voor de leden van sportclubs in de parken en voor concessiehouders. Waar mogelijk zal de stad infoborden of vormen van afspanning plaatsen om bezoekers te waarschuwen. Ook de stedelijke begraafplaatsen blijven zondag trouwens dicht.

LEES OOK. Storm Ciara is onderweg naar ons land: hoe zal je het voelen en wat kan je doen om je te beschermen? (+)

Mol: kermis dagje vroeger

Zo overweegt de gemeente Mol de kermis aan Achterbos zondag gesloten te houden als de veiligheidsrisico’s zondagochtend als te groot worden ingeschat. Ter compensatie mag de kermis al zaterdag starten.

Tienen sluit zondag twee parken

Vanaf 8 uur sluiten het stadspark en de Astridvest. Beide parken blijven afgesloten tot maandag 11 februari om 22 uur of tot het gevaar geweken is.

LEES OOK. Aantal scholen maandag dicht door stormweer

Oost-Vlaanderen sluit provinciale domeinen

De Provincie Oost-Vlaanderen heeft vrijdag beslist om alle provinciale domeinen en bossen tijdens storm Ciara te sluiten. Zo blijven onder andere het Gentbos in Merelbeke, domein Puyenbroeck in Wachtebeke, de Brielmeersen in Deinze en De Gavers in Geraardsbergen gesloten.

Sint-Niklaas: stadspark en provinciaal domein gesloten

In Sint-Niklaas blijven het stadspark en provinciaal domein De Ster zondag gesloten. Ook Temse heeft beslist om parken en bossen te sluiten. Daarbovenop worden de ventweg langs de N41, en de voetweg tussen de Godevaert Braemstraat en de Pontweg in Elversele niet toegankelijk.

Blankenberge: pier gaat dicht

Met voorspelde windstoten tot 110 kilometer per uur worden in de regio van Brugge de nodige veiligheidsmaatregelen genomen voor de komst van storm Ciara zondag. In Blankenberge worden de Pier en de staketsels preventief afgesloten. In Knokke-Heist wil men eerst afwachten wat de effectieve kracht van de storm zal zijn. De kustgemeente neemt op voorhand geen veiligheidsmaatregelen. In Brugge was er vrijdagmorgen een vergadering tussen de brandweer en de dienst Openbaar Domein.

Sint-Truiden sluit stadspark, Vesten en ’t Speelhof

Burgemeester Veerle Heeren (CD&V) van Sint-Truiden maakte vrijdag bekend dat het stadspark, domein ‘t Speelhof en de vesten vanaf zondag 9 uur dichtgaan. Een evenement in Bosland in Noord-Limburg, dat zondag gepland stond, is afgeblazen. Er wordt gevraagd geen voertuigen onder bomen te parkeren. De stad Sint-Truiden geeft de burgers ook de raad om de borden “niet betreden bij storm” in bosrijke omgevingen te respecteren en een extra oogje in het zeil te houden voor wie kwetsbaar en hulpbehoevend is. In Dilsen-Stokkem werd beslist het kasteelpark te sluiten.

Bilzen sluit bossen en parken, ‘Op stap in Bosland’ geannuleerd

Bilzen besliste vrijdag al om van zondagmiddag tot maandagavond 19 uur alle bossen en parken van de stad te sluiten. In Lommel gaat het Burgemeesterpark vanaf zaterdagavond dicht. Bosland en Natuurpunt Hechtel-Eksel hebben het evenement “Op stap in Bosland” van komende zondag geannuleerd. Het ging om een wandeling door Bosland, het grootste avonturenbos van Vlaanderen, onder begeleiding van een natuurgids.

Kust bereidt zich voor: staketsels gaan dicht

Het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) sluit maandag de staketsels van Nieuwpoort en Blankenberge af en in Oostende worden de havendammen zondag al afgesloten. Het MDK zal de schade na de storm opmeten en waar nodig de kliffen breken. Verder is het mogelijk dat de scheepvaart gedeeltelijk wordt stilgelegd, afhankelijk van hoe zwaar de storm uiteindelijk toeslaat. Daarnaast kunnen ook de veerdiensten van Oostende en Nieuwpoort hinder ondervinden door de storm.

LEES OOK. Rukwinden tot 120 kilometer per uur: kust zet zich schrap voor eerste zware voorjaarsstorm (+)

Gent: parken verboden terrein

Burgemeester Mathias Clercq heeft zaterdag beslist dat het van zondag 11.30 tot maandag 8 uur verboden zal zijn om de Gentse parken te betreden. In het Citadelpark worden nog extra maatregelen genomen: daar worden nadars met waarschuwingsborden gezet aan de ingangen van het park.

Ook Brussel sluit parken en begraafplaatsen

De begraafplaatsen en de parken van de stad Brussel, waaronder het Ter Kamerenbos, worden vanaf zondag om 12 uur tot dinsdagochtend volledig afgesloten. De politie heeft op basis van de weersvoorspellingen ook beslist om het Ter Kamerenbos van zondag 14 uur tot maandagavond af te sluiten voor alle verkeer.

Leefmilieu Brussel neemt eveneens de beslissing om de parken, bossen en parkings die toegang geven tot het Zoniënwoud al zeker twee dagen te sluiten op zondag en maandag en beveelt iedereen aan om alle gewestelijke groene ruimten en in het bijzonder de omgeving van bomen te vermijden. In de parken die niet kunnen worden afgesloten, zal Leefmilieu Brussel aan de ingangen een bericht uithangen en zullen de parkwachters de burgers informeren.

Bokrijk

Zaterdag en zondag staan in Bokrijk de Winterwandelingen op het programma. Uit voorzorg zal het museum zondag vanaf 14 uur niet geopend zijn voor de Winterwandelingen, terwijl een tweetal wandeldreven en de speeltuin ook worden afgesloten tot maandag 12 uur. Op een winterse zondagmiddag ontvangt het park gemiddeld een 2.000-tal bezoekers, maar het wordt deze zondag dus aangeraden om de bossen te vermijden.

Ook het Provinciedomein Nieuwenhoven vraagt aan bezoekers om zondag niet te komen, aangezien het domein niet toegankelijk is bij storm en rukwinden.