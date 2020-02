Computers met medische gegevens 400 patiënten gestolen uit ZNA Middelheim Antwerpen

In de polikliniek van ZNA Middelheim in Antwerpen zijn eind vorig jaar zes computers gestolen met daarop medische informatie over een 400-tal patiënten. Dat meldt het ziekenhuis vrijdag. Het ziekenhuis gaat ervan uit dat de inbrekers uit waren op de computers zelf en niet de inhoud, maar de betrokken patiënten kregen wel een persoonlijke brief.

De diefstal van zes met paswoord beveiligde computers gebeurde tijdens het weekend van 30 november en 1 december. Onbekenden braken in in de consultatieruimtes van de polikliniek. Op de computers stonden werkkopieën van brieven over de raadplegingen van een 400-tal patiënten. Daarom kan er gesproken worden van een datalek. Het ZNA deed aangifte bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de politie. De computers werden nog niet teruggevonden.

Extra versleuteld

De betrokken patiënten kregen een persoonlijke brief om hen in te lichten over de diefstal en de maatregelen die het ZNA nam om dit soort incidenten in de toekomst te vermijden. Zo worden de harde schijven van alle computers extra versleuteld. In de toekomst zullen ook geen lokale kopieën van brieven van raadplegingen bewaard worden na afsluiting van het medisch dossier. Er komen in de consultatieruimtes en andere lokalen ‘s nachts en in het weekend extra controles.

Patiënten die geen brief ontvingen, hoeven zich geen zorgen te maken, meldt het ZNA nog. Wie gecontacteerd wordt met informatie over een medisch verslag van net voor de inbraak, wordt gevraagd onmiddellijk politie en het ziekenhuis in te lichten.