Fietsster kritiek na aanrijding met personenwagen in Zonhoven

Zonhoven - Bij een verkeersongeval in Zonhoven is vrijdagnamiddag een fietsster levensgevaarlijk gewond geraakt.

Kort na 16.30 uur kwam de vrouw op haar fiets in de Heuvenstraat, ter hoogte van de Genkerbaan, in aanrijding met een personenwagen. Op dat ogenblik was er een laagstaande zon.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse en dienden de vrouw de eerste zorgen toe. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd. De lokale politie Limburg Regio Hoofdstad deed de vaststellingen, maar kon vrijdag nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeval.