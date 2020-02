Met Belgische centen Willy Wonka achterna: AB InBev-familie stapt in chocolademaker Tony’s Chocolonely

Verlinvest, het investeringsvehikel van de familie De Spoelberch, staat op het punt zich in te kopen in Tony’s Chocolonely, de producent van ‘slaafvrije’ chocolade. Met de Belgische miljoenen – hoeveel precies is nog niet bekend – wil ‘chief chocolate officer’ Henk Jan Beltman onder meer een nieuwe fabriek met heuse pretparkallures bouwen.