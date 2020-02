Vic Swerts haalt het van Marc Coucke in strijd om Studio 100: ondernemer koopt zich in bij Gert Verhulst en co.

Studio 100 heeft een vierde partner gevonden die mee wil investeren in het entertainmentbedrijf. Vic Swerts - van het bedrijf Soudal - en Frank Donk - van 3D investors - kopen samen een kwart van de aandelen. Eerder werd gemeld dat ook Marc Coucke zin had om mee in Studio 100 te stappen, maar hij moet nu dus het onderspit delven. Opvallend: net vandaag werd Swerts 80. Z’n werknemers verrasten hem met een speciale versie van de Samsonrock.

“De aandeelhouders van Studio 100 - Hans Bourlon, Gert Verhulst en BNP Paribas Fortis Private Equity - waren op zoek naar een vierde aandeelhouder die het langetermijngroeiplan van het bedrijf kan ondersteunen”, klinkt het in een persbericht. “Met Vic Swerts en 3d investors haalt Studio 100 twee gereputeerde Vlaamse langetermijninvesteerders aan boord die sterk geloven in de groeistrategie van het bedrijf en het ondernemerschap van het managementteam.” Swerts neemt 17 procent van de aandelen over, 3D investors 8%.

Hoeveel de nieuwe aandeelhouders betalen voor het belang is niet bekend.