Hilde Van Mieghem maakt ijzersterke docureeks over kindermishandeling: “Een kind mag je nooit slaan. Nooit”

“Weet je wat het is met dit land? Ik zal je zeggen wat het is: er wordt hier niet gepráát.” En dus doet Hilde Van Mieghem (61) haar mond open. Dit keer over kindermishandeling, iets waarvan ze de littekens zelf nog draagt. Met een ijzersterke docureeks op Canvas slaat ze op tafel. “We moeten leren sorry te zeggen tegen onze kinderen.”