Ook op tweede vergadering geen beslissing over tv-contract Jupiler Pro League: “Voorkeur voor één dossier, maar er is geen verdeelsleutel”

De Pro League zat vrijdag een tweede keer samen om het nieuwe televisiecontract te bespreken. Nadat de eerste vergadering geen doorbraak opleverde, werd gehoopt dat er vrijdag wel een consensus kon gevonden worden. Maar ook de tweede bijeenkomst eindigde met een sisser: er werd niks beslist. Op 21 februari komen alle partijen een derde keer samen.

Op 24 januari zaten de Pro League en de clubs een eerste keer samen om het nieuwe televisiecontract te onderhandelen en de biedingen te bekijken. Maar die biedingen voldeden niet aan de verwachtingen. Er werd gemikt op 100 miljoen euro, wat op tafel lag zou ‘slechts’ 92 miljoen opleveren.

En dus kwamen de 24 profclubs en de Pro League met goede hoop opnieuw samen, vrijdagavond in het Parker Hotel in Diegem. Maar na uren vergaderen was er opnieuw geen doorbraak. Het was Paul Allaerts, algemeen directeur bij Moeskroen, die het als eerste liet weten aan de aanwezige pers. “Het verdict? Dat er geen verdict is”, klonk het kort. Even later kwam Pierre François, CEO van de Pro League, naar buiten. “We zijn de vergadering begonnen met de 4 voorstellen goed te bekijken. Het is moeilijk om in het huidige medialandschap tot een akkoord te komen. Er is geen verdeelsleutel gevonden”, klonk het. “Op 21 februari zitten we een volgende keer samen. Ik ben vrij pessimistisch, maar hoop de volgende keer op beterschap. Ik kan wel al zeggen dat de symbolische grens van 100 miljoen euro, ongeacht de uitkomst, overschreden zal worden.”

Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League, vulde aan. “Er was een voorkeur voor één bepaald dossier, maar als er geen verdeelsleutel is, kan er geen toewijzing zijn.”

Een gros van de aanwezigen had het gebouw dan al verlaten. Marc Coucke stapte als eerste buiten. “Ik heb een match die ik moet bijwonen. Er zijn andere mensen die hier nog zijn die er iets over gaan vertellen”, verzekerde de eigenaar van Anderlecht. Zijn collega’s Ivan de Witte en Michel Louwagie volgden niet veel later, maar hielden de lippen op elkaar. ”Wij geven nu geen commentaar, wij gaan naar de wedstrijd.” Ook een handvol voorzitters uit 1B, Vincent Mannaert en Luciano D’Onofrio losten geen woord.