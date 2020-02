Verdachte brief met wit poeder afgeleverd bij Bart De Wever thuis: perimeter ingesteld

Bij N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever thuis in Deurne is vrijdagavond een verdachte brief aangetroffen met een wit poeder erin. Dat zegt de Antwerpse lokale politie. Volgens de woordvoerder van De Wever was hij niet thuis toen de brief werd ontdekt.

Er is een perimeter ingesteld rond de woning en de civiele bescherming komt ter plaatse om de brief mee te nemen en te analyseren.

“Iets na 19 uur kregen we de melding dat de verdachte brief werd aangetroffen in de brievenbus aan de Herentalsebaan in Deurne”, legt Sven Lommaert van de Antwerpse politie uit. “De standaardprocedures werden opgestart, wat betekent dat de civiele bescherming ter plaatse gevraagd werd om de brief op te halen.” Wie de brief vond en wie op dat moment thuis was, wil de politie in het belang van het onderzoek niet meedelen. Wie zich binnen de perimter bevindt, wordt gevraagd binnen te blijven. “Afhankelijk van hoe snel de civiele bescherming dat product kan checken, zullen we die perimeter ook weer kunnen opheffen of uitbreiden.”

Ook de woordvoerder van De Wever bevestigt dat er een verdachte brief is aangetroffen. Op het moment van de feiten was de burgemeester niet thuis. “Een van de bewoners heeft de brief gevonden en de politie verwittigd”, klinkt het bij de politie, die benadrukt dat ze met de genomen maatregelen slechts een standaardprocedure uit voorzorg volgt.

Niet eerste keer

Het is niet het eerste incident aan de woning van Bart De Wever. Zo had iemand in 2012 een varkenskop op zijn oprit achtergelaten en in 2017 gooide iemand nog een bijl naar binnen. In de zomer van 2017 vond zijn vrouw ook al eens een poederbrief in de brievenbus. En deze winter nog was er een schietpartij in de buurt.

Foto: BFM

