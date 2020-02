Sociedad-Mirandes en Athletic Bilbao-Granada zijn halve finales in Copa del Rey

Het Real Sociedad van Adnan Januzaj neemt het in de halve finales van de Spaanse Copa del Rey op tegen Mirandes, de overgebleven tweedeklasser. In de andere halve eindstrijd kijken Athletic Bilbao en Granada elkaar in de ogen. Dat is het resultaat van de loting die vrijdag werd uitgevoerd op de Spaanse bondszetel in Las Rozas.