Gewezen NMBS-topman Marc Descheemaecker blijft voorzitter van De Lijn. Dat schrijft De Tijd vrijdagavond op zijn website. Volgens de krant heeft de Vlaamse regering in alle stilte haar benoemingspuzzel gelegd en kiest Jambon I voor de voorzitters van de grote instellingen voor continuïteit.

De N-VA houdt ook het stuur van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) in handen. Dat Antwerps schepen Koen Kennis daar voorzitter zou blijven, werd vorig jaar al beslist. Voor Open VLD blijft David Van Herreweghe voorzitter van Lantis, de beheersmaatschappij achter de Oosterweelwerken. Van Herreweghe is de topman van de Vlaamse Belastingadministratie. Dat Luc Van den Brande (CD&V) twee jaar langer voorzitter van de VRT blijft, was al bekend.

Ontslag CEO van VRT

Volgens De Tijd werd puzzel gelegd tijdens een kernkabinet op zaterdag 18 januari in Living Tomorrow in Vilvoorde. In datzelfde weekend werd beslist om CEO van de VRT Paul Lembrechts te ontslaan.

Slechts één van de topmandaten is nog niet ingevuld. CD&V mag opnieuw de voorzitter van de VDAB leveren, maar het is nog niet bepaald of dat Karel Van Eetvelt blijft. De komende weken gaat de nieuwe CEO van voetbalclub Anderlecht daarover het gesprek aan met bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V). “Het is geen evidente combinatie”, kon De Tijd in de wandelgangen horen.