Opschudding in AA Gent-Anderlecht: lijnrechter keurt openingstreffer af, maar bedenkt zich dan

Verwarring alom on de Ghelamco Arena net voor het kwartier. Antoine Colassin kopte de 0-1 tegen de touwen, maar de vlag van de lijnrechter ging de hoogte in. Althans, voor even. Want meteen gebaarde de man in kwestie naar hoofdref Wesley Alen dat het toch geen buitenspel was. Chaos troef en dus werd er naar de VAR gekeken. Die had maar liefst drie minuten nodig om te constateren dat de 18-jarige aanvaller van paars-wit onside stond en wel degelijk zijn derde treffer van het seizoen maakte.