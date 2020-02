Zelfs scholen blijven maandag dicht uit vrees voor storm Ciara

Een aantal scholen blijft maandag mogelijk gesloten als gevolg van het zware stormweer dat zondag wordt voorspeld. Dat wordt bevestigd door onder meer het Gemeenschapsonderwijs.

Ook het Antwerpse stadsbestuur heeft bijvoorbeeld scholen die zich in parken of dichtbij een bos bevinden gevraagd om indien nodig maandag de school gesloten te houden. De vrees bestaat immers dat omgewaaide bomen, of bomen die ernstig beschadigd geraakten een risico vormen voor de leerlingen. Er zou dan eerst een inspectie moeten gebeuren door de brandweer. Volgens onze informatie hebben een aantal scholen de ouders al laten weten dat er maandag sowieso geen school is. Andere scholen hebben de ouders verwittigd dat er mogelijk zondagavond of maandagochtend het bericht komt dat de school niet open kan wegens de schade die storm Ciara aanrichtte.

