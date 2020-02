Juf (24) verdacht van seks met leerling (15) terwijl eigen kind thuis was: “Ze ging hem zelf ophalen”

Een lerares van een Amerikaanse middelbare school wordt ervan verdacht meerdere keren seks te hebben gehad met een 15-jarige leerling van haar.

Ellarea Silva, de 24-jarige lerares natuurkunde van de Northwestern Middle School in Louisiana, werd donderdag in de kraag gevat door agenten. Ze zou afgelopen zomer acht of negen keer seks hebben gehad met de jongen. Iedere keer dat het gebeurde, was haar eigen kind ook thuis, stellen de aanklagers. De lokale tv-zender WAFB heeft rechtbankdocumenten in handen.

Foto: Zachary Police Department

Het eerste contact begon via de schoolmail. Daarna gingen ze privémail gebruiken “zodat de school hun niet kon volgen”, aldus een detective. Silva stuurde vervolgens naaktfoto’s en -video’s waarbij ze haar gezicht niet fotografeerde, bang dat de beelden zouden uitlekken. De lerares begon hem op enig moment thuis op te halen, en naar haar huis te brengen. Daar hadden ze seks.

Juf smeekte: zeg niets

De jongen wilde hun seksrelatie na enige tijd openbaren, maar de vrouw smeekte hem de relatie stil te houden. ”Ze vertelde welke invloed dat zou hebben op haar carrière en familie.”

Een politieonderzoek zorgde uiteindelijk voor haar val. De school wil nog niet inhoudelijk reageren. “Niemand is bezig met een cover-up, we vegen niets onder het tapijt”, aldus een woordvoerder. ”We volgen de wet. Meer kan ik op dit moment niet melden.”