Personeel Oostenrijks skigebied stapt op: “Dronken toeristen ’s nachts kotsbeu”

De uitbaters van een skiggebied in Oostenrijk zijn de overlast van dronken toeristen maar wat moe. Zowel een manager als een dokter is in Glossarl opgestapt omdat de skiërs uit hogergelegen gebieden ’s nachts dronken naar beneden skiën. Op de piste reed een zogenoemde pistenbully zelfs bijna een slapende zatlap omver.

Josef Gruber. Foto: Orf

De ontslagen dateren van eind januari. Het komt in Glossarl geregeld voor dat skiërs zich bezatten in hun hutten om dan later ’s nachts toch nog even op de latten naar beneden te glijden. Maar die nachten worden ook gebruikt om de pistes opnieuw op te schonen. En de combinatie van zatlappen en zware machines is dus levensgevaarlijk. Zo ook op 26 decmeber. “Toen lag er gewoon een dronken skiër op de piste te slapen”, zegt Josef Gruber. “De man die met de machine op pad was, dacht dat hij die skiër had overreden. Telkens die man nu over iets hards rijdt, denkt hij opnieuw aan die man. De psychologische last is erg zwaar.”

Volgens Gruber loopt het de spuigaten uit. “Ze komen van overal, bijna elke week zijn er gewonden. Meestal door valpartijen.” Een sluitingsuur opleggen blijkt moeilijk, een oplossing is nog niet bereikt.