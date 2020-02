Waalse regering onder vuur door wapenexport aan Saudi-Arabië

Er is in Wallonië commotie over de verkoop van wapens aan Saudi-Arabië. In 2018 voerde de regio voor 225 miljoen euro aan wapens uit aan de Golfstaat, die betrokken is in het bloedige conflict in Jemen.

De totale Waalse wapenverkoop aan het buitenland was in 2018 goed voor 950 miljoen euro, goed voor een stijging met 37 procent op een jaar tijd. Van dat bedrag ging 225 miljoen euro naar Saudi-Arabië, en dat zorgt in Wallonië voor ophef. Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) verdedigt zich en wijst op het “evenwicht tussen het humanitaire aspect en het gewicht van de tewerkstelling in de Waalse wapenindustrie”.

Volgens Di Rupo wordt er ook bewust gekeken aan wie wapens worden geëxporteerd. Zo krijgt het Saudische ministerie van Defensie geen wapens omwille van de luchtbombardementen op het verscheurde buurland Jemen, maar de koninklijke garde en de nationale garde wel. De wapens dienen enkel voor de bescherming van de koninklijke familie en religieuze sites of voor binnenlands gebruik en niet voor gebruik in Jemen, luidt het argument van de Waalse regering. Nochtans bracht eerder onderzoek aan het licht dat de nationale garde wel degelijk actief is in het conflict en dat argument dus geen steek houdt.

Ecolo, dat sinds september in de Waalse regering zit, zit verveeld met die houding. De groenen hameren al lang op een strenger wapenbeleid, maar zijn tegelijkertijd wel overbodig in de regering-Di Rupo. In een mededeling wijst viceminister-president Philippe Henry (Ecolo) erop dat de cijfers over 2018 gaan en er “de komende maanden geen wapenvergunningen meer toegekend worden als er een risico bestaat dat aan die voorwaarden niet voldaan is, zoals in Saudi-Arabië”. Of dat volstaat om de lont uit het kruitvat te halen, zal moeten blijken.