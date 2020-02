24 jaar cel voor wurger van Julie, maar nabestaanden blijven met vragen achter: “We wachten nog steeds op de échte uitleg van buurjongen Ben”

Leuven / Boutersem / Tienen -

24 jaar in de cel en nadien nog zes jaar van kortbij opgevolgd worden door Justitie. Dat is de straf die Ben Wertoy (27) vrijdagavond kreeg voor de moord op zijn buurmeisje Julie Quintens (24). De Leuvense volksjury sprak van een weloverwogen daad die hij op geen enkel moment onderbrak, howel hij wist hoe fout het was. Een gedetailleerd antwoord op waarom de schoonheidsspecialiste uit Boutersem dood moest, kreeg de familie nog steeds niet.