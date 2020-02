‘Colassinho’ zal verdomd hard gemist worden

Vorige week smeekte Antoine Colassin (18) ons nog om hem voortaan Colassinho te noemen – zijn roepnaam, op zijn Braziliaans - en om de jonge aanvaller te troosten in het vooruitzicht van de enkeloperatie die hem in de komende dagen te wachten staat zullen we dat voor één keer doen. Anderlecht zal de 18-jarige spits, die tegen Gent zijn derde doelpunt maakte in vier wedstrijden als prof, de komende maanden héél hard missen.