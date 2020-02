Jan Vertonghen houdt van poëzie en dat maakt hem kwetsbaar, zeker wanneer een kinderboekenlezer als José Mourinho opeens je trainer is. Als liefhebber van het gevoelige ben je zwaar de lul als die Portugese pauper neerdaalt op jouw team.

Toch is dat precies wat er is gebeurd. Jan Vertonghen, qua intelligentie de Shakespeare onder de voetballers, moet het opeens doen met iemand die expres slidings maakt in een maatpak, omdat alle ongeletterde ...