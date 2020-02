Held van NASA en Elon Musk, maar onbekend in eigen land: Antwerpse raketbouwer lag mee aan basis van Amerikaanse ruimtevaart

Antwerpen -

De raketpionier Charlie Bossart (1904-1975) wordt over de grote plas bejubeld als een van de pioniers van de Amerikaanse ruimtevaart. Zijn naam wordt in één adem genoemd met die van Wernher von Braun. Exact 116 jaar geleden – op 9 februari 1904 – werd Bossart geboren. Niet als Charlie, maar als Karel Jan. En niet in Amerika, maar zowaar in Antwerpen.