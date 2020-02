Sabca weer 100 procent Belgisch

De Franse vliegtuigbouwer Dassault verkoopt de Belgische producent van vliegtuigonderdelen Sabca voor 74,57 miljoen euro aan Sabena Aerospace en de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Daarmee komt het bedrijf weer volledig in Belgische handen.

“Sabca komt van ver”, zegt topman Thibauld Jongen. “Een paar jaar geleden was er fors verlies en liepen we wat verloren op de markt.” Er kwam een transformatieplan en intussen zit het bedrijf weer op schema en maakt het winst. Binnen Dassault, de Franse vliegtuigbouwer die sinds 1968 aandeelhouder is, was Sabca geen topprioriteit meer. Het zette Sabca in april vorig jaar in de etalage.

Sabca heeft sites in Haren (Brussel), Charleroi en Lummen, goed voor ruim 1.050 jobs, blijkt uit gegevens op de bedrijfswebsite. Er is ook een filiaal in het Marokkaanse Casablanca. Die hoeven volgens de vakbonden niet te vrezen voor jobverlies “want het bedrijf draait goed”, zegt Romeo Bordenga van de socialistische vakbond. Hij spreekt van mooie vooruitzichten voor Sabca, een goedgevuld orderboek en geëngageerd personeel. “Er is vandaag geen aanval op de werkgelegenheid, wel integendeel met de intrede van de overheid in de onderneming.” (krs, blg)