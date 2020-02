16,11% rendement voor Belgische pensioenfondsen

De Belgische pensioenfondsen hebben vorig jaar een gemiddeld rendement gehaald van 16,11 procent, de beste prestatie sinds 1998. Meteen is ook het negatieve rendement van 2018 (-3 procent) vergeten. Dat heeft PensioPlus vrijdag bekendgemaakt.

Het jaarlijkse rendement is uiteraard maar een momentopname, want het geld wordt pas bij de pensionering uitgekeerd. Over een periode van 35 jaar staat er momenteel een reëel rendement (na inflatie) van 4,70 procent per jaar in de tabellen. Dat betekent dat 100 euro die in 1985 in een pensioenfonds werd gestoken, nu bijna 1.000 euro is geworden (nominaal) of 450 (rekening houdend met de inflatie).(krs, blg)