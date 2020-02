Electrabel-moeder Engie zoekt nieuwe CEO (het liefst een vrouw)

De Franse energiereus Engie, moederbedrijf van de Belgische energiegroep Electrabel, heeft zijn CEO Isabelle Kocher bedankt voor bewezen diensten. Meteen verdwijnt de enige vrouwelijke CEO in de CAC-40, de aandelenindex van de 40 belangrijkste bedrijven op de Franse beurs. En dus groeit de druk op voorzitter Jean-Pierre Clamadieu (ex-Solvay) om voor de opvolging de voorkeur te geven aan een vrouw.

Het mandaat van de 53-jarige Kocher, dat nog loopt tot eind mei, wordt niet verlengd. Dat is donderdagavond laat op de hoofdzetel in Parijs beslist. Kocher wilde de energiegroep meer richting hernieuwbare energie sturen en zette ook in op diensten aan consumenten en bedrijven om CO 2 te besparen. Maar, zo zegt Clamadieu in de Franse zakenkrant Les Echos, “de raad van bestuur heeft geoordeeld dat we de voorbije vier jaar vertraging hebben opgelopen in de elektriciteitsproductie en de gasinfrastructuur. Samen vertegenwoordigen die 80 procent van onze winst.”

Dominique Leroy, ex-Proximus, wordt getipt maar zit nog opgescheept met een onderzoek naar ‘handel met voorkennis’. BELGA

Dat met Kocher de enige vrouw aan het hoofd van een bedrijf uit de CAC-40 verdwijnt, wordt in Frankrijk op kritiek onthaald. Ook de Franse overheid, met net geen 24 procent de grootste aandeelhouder van de energiereus, pleit voor een vrouw. Volgens de Franstalige zakenkrant L’Echo zouden alvast vier vrouwen kans maken, van wie twee Belgen: huidig NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir en voormalig Proximus-CEO Dominique Leroy (al zit die nog wel opgescheept met het fameuze onderzoek naar handel met voorkennis bij haar afgeblazen overgang naar KPN).

Vooral Dutordoir wordt getipt: zij stond van 2009 tot 2013 aan het hoofd van Electrabel. Een pluspunt, want Electrabel is niet alleen de grootste energieleverancier van ons land, de groep baat ook zeven kerncentrales uit die – in principe – tegen 2025 dicht moeten. Het persbericht over het ontslag van Kocher verwijst daar zelfs uitdrukkelijk naar: “Er moet een antwoord komen op twee essentiële kwesties: Wat is de plaats van het nucleaire in de Belgische energiemix en welke plaats heeft gas in de Franse energiemix?”

Op 14 mei houdt Engie zijn algemene aandeelhoudersvergadering. Het is de bedoeling om tegen dan de nieuwe CEO voor te stellen. (krs)