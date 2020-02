Haast niemand wil nog belastingcontroleur worden

De VDAB heeft 22 nieuwe knelpuntberoepen aangeduid. Het gaat onder meer om begeleider in de kinderopvang, patissier, wijnkelner maar ook belastingcontroleur, winkelmedewerker en leerkracht in het lager onderwijs. In totaal zijn er nu 188 knelpuntberoepen. De ‘ergste’ beroepen blijven onveranderd. Technicus industriële installaties voert de lijst aan, gevolgd door werfleider, analist-ontwikkelaar ICT, vrachtwagenchauffeur, onderhoudsmecanicien en verpleegkundige. “De knelpuntberoepenlijst geeft aan voor welke beroepen de krapte het sterkst voelbaar is, maar uit mijn gesprekken met werkgevers blijkt dat het zo goed als overal knelt”, zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB. (wer)