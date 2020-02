Nieuwe poederbrief afgeleverd bij Bart De Wever thuis

Er is vrijdagavond een poederbrief ­afgeleverd aan het huis van Bart De Wever. Volgens zijn woordvoerder was de burgemeester van Antwerpen en voorzitter van N-VA zelf niet thuis. Wie de brief vond, wil de politie niet bekendmaken.

De politie en brandweer stelden een perimeter in rond de woning van de burgemeester in Deurne. De civiele bescherming kwam ook ter plaatse. Die moest onderzoeken of het witte poeder in de brief gevaarlijk dan wel onschadelijk was.

Het is niet het eerste incident rond de woning van Bart De Wever. Zo werd hij tussen 2011 en 2014 gestalkt, werd in 2012 een varkenskop op zijn oprit teruggevonden en werd eerder al een poederbrief afgeleverd. In 2017 gooide iemand een bijl naar binnen. (jdg)