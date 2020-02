Belastingcontroleur blijft in cel

De Mechelse raadkamer heeft vrijdag de aanhouding van belastingcontroleur B.D.B (50) met een maand verlengd. De man uit Berlaar was begin deze week opgepakt op verdenking van verduistering en schriftvervalsing. Hij was bij de FOD Financiën in Lier onder meer verantwoordelijk voor de afhandeling van terugstortingen van belastinggeld. Op de documenten vulde hij evenwel zijn eigen rekeningnummer in, zodat hij onrechtmatig geld op zijn rekening kreeg gestort. Opdat de firma’s niet zouden klagen zorgde hij ervoor dat ook zij hun geld kregen. Alles samen zou de man in twee jaar tijd ongeveer 150.000 euro hebben versast. (tdk, cds)