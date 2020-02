Stormachtig weekend op komst: regen en rukwinden, vanaf zondag code geel

Het belooft een weekend vol regen en rukwinden te worden, vooral tijdens de nacht van zaterdag op zondag krijgen de weergoden een stormachtig humeur. KMI heeft alvast code geel ingevoerd voor de doortocht van storm Ciara op zondag.

Zaterdag is het eerst overwegend droog met vaak wolkenvelden en enkele lokale opklaringen, voornamelijk in de oostelijke landshelft. In de loop van de dag valt er tijdelijk wat regen vanaf het westen. Deze storing bereikt het oosten pas op het einde van de namiddag of ’s avonds. Het is zacht met maxima van 8 tot 13 graden. De wind waait meestal matig uit zuid tot zuidwest. Rukwinden tot 50 kilometer per uur zijn mogelijk. In de avond klaart het tijdelijk op. Lage wolkenvelden kunnen zich vormen, vooral in de Ardennen. Tijdens de nacht neemt de bewolking toe vanuit het westen en wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. De minima schommelen tussen 4 en 8 graden. De matige wind uit zuid tot zuidwest neemt toe tot vrij krachtig. Rukwinden tot 50 of 60 km per uur zijn mogelijk.

Code geel

Voor de doortocht van storm Ciara op zondag heeft het KMI voorlopig code geel ingevoerd. Dat kan later zaterdag nog naar code oranje worden opgeschaald. Het wordt stormachtig en zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen; op het einde van de dag en zondagnacht wordt de neerslag veel intenser en is er kans op onweer. Met maxima van 9 tot 13 graden is het zeer zacht. Er waait een krachtige tot zeer krachtige zuidwestenwind. Vanaf de middag verwachten we rukwinden van 80 tot 100 km/u. Zondagavond en tijdelijk zondagnacht nemen de rukwinden nog verder toe met windstoten tot 110 à 120 km/u of eventueel lokaal meer.

LEES OOK. Storm Ciara is onderweg naar ons land: hoe zal je het voelen en wat kan je doen om je te beschermen?

Ook maandag wordt een onstuimige dag met buien en tussendoor toch ook enkele opklaringen. Op het einde van de dag en maandagnacht krijgen de buien in de Ardennen een winters karakter. We krijgen maxima van 5 tot 10 graden. Het waait nog steeds hard uit westelijke richtingen met felle windstoten tot 90 km/u en lokaal eventueel iets meer.