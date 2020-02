Natuurpunt vraagt Vlamingen op zoek te gaan naar mollen dit weekend

Natuurpunt organiseert dit weekend een “mollenweekend”, waarbij Vlamingen wordt gevraagd om hun waarnemingen van mollen of mollensporen te melden. De bedoeling is om zo een beter zicht te krijgen op de verspreiding van de mol in Vlaanderen, want daarover is nog maar weinig geweten.

Natuurpunt acht dit weekend het ideale moment, omdat het gras nu nog kort is waardoor je molshopen beter kan zien. Mensen die ergens in Vlaanderen een molshoop of een echte mol hebben gezien, worden verzocht er een foto van te maken en hun waarneming te registreren via Waarnemingen.be. Ook na het mollenweekend zijn mollenwaarnemingen nog welkom.

LEES OOK. Staar je dit weekend eens blind op je gazon: een mol heeft een hoop nut

Een molshoop is te herkennen aan de relatief grove korrel, en is vrij hoog en ongeveer rond. Hij is niet begroeid en zijn ingang is gewoonlijk niet te zien.

De resultaten van het mollenweekend zullen uiteindelijk terechtkomen in een nieuwe Vlaamse zoogdierenatlas.